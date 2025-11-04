El niño lama de Granada que huyó del monasterio para vivir su propia libertad

Nacido en un pequeño pueblo de Granada, Osel Hita fue identificado por monjes tibetanos como la reencarnación del lama Thubten Yeshe. Separado de su familia con solo 18 meses, fue llevado a la India y educado bajo estrictas normas religiosas. Desde niño vivió rodeado de ceremonias, libros y oráculos, sin espacio para ser un niño común.

A los 18 años, cansado de la presión espiritual, decidió dejar atrás los votos monásticos y escapar a Ibiza. Allí descubrió la libertad, el placer de decidir por sí mismo y la vida fuera de los muros del monasterio.