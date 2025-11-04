El embarazo secreto de Naz que pone en jaque la relación de Bahar y Evren

En la consulta de Rengin en Renacer, Naz confirma el rumor más inesperado: está embarazada de Evren. Emocionada al escuchar el latido del bebé, la joven reconoce que no sabe cómo afrontar la situación ni si debe contarlo.

Rengin le promete guardar silencio, pero el secreto amenaza con salir a la luz justo cuando Bahar y Evren intentan recuperar su relación. El embarazo de Naz podría cambiar para siempre la tranquilidad del hospital y sus vidas.