Publicidad
La encrucijada
Patricia dispara a Nando mientras David agoniza tras recibir un balazo
El intento de Patricia por proteger a Julia desata violencia extrema: Nando muere a manos de Patricia y David queda gravemente herido tras un forcejeo fatal entre los protagonistas.
Patricia entrega dinero a Nando para separar a Julia de David, pero la estrategia fracasa y estalla una pelea. Durante el forcejeo, Nando dispara a David en el pecho, desatando el caos.
Con David debilitado en el suelo, Patricia ataca a Nando, quien intenta herirla con un cuchillo. La escena de La encrucijada culmina con Patricia disparando mortalmente a Nando.