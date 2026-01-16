Antena3
David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando

La encrucijada

Patricia dispara a Nando mientras David agoniza tras recibir un balazo

El intento de Patricia por proteger a Julia desata violencia extrema: Nando muere a manos de Patricia y David queda gravemente herido tras un forcejeo fatal entre los protagonistas.

Julián López
Patricia entrega dinero a Nando para separar a Julia de David, pero la estrategia fracasa y estalla una pelea. Durante el forcejeo, Nando dispara a David en el pecho, desatando el caos.

Con David debilitado en el suelo, Patricia ataca a Nando, quien intenta herirla con un cuchillo. La escena de La encrucijada culmina con Patricia disparando mortalmente a Nando.

