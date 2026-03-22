Patricia Conde cautiva con una espectacular exhibición de claqué que deja al público en un auténtico trance

La versatilidad de la vallisoletana ha brillado con luz propia al dominar el complejo arte del zapateado rítmico. Con una sonrisa permanente y una gran coordinación, la comunicadora ha confesado que realizar este número musical era algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo.

Esta hipnótica actuación en El Desafío supone un triunfo personal para la concursante, quien ha trabajado duramente para pulir cada movimiento. La energía y el carisma de Patricia Conde han convertido este desafío en uno de los momentos más memorables de la temporada.