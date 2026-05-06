Dani Muriel imita a Michael Jackson y revive un recuerdo de su niñez

Dani Muriel se tomó la revancha en La Pista con un pleno rotundo al identificar 'Thriller' a la primera. El acierto le dio alas para celebrar el triunfo con la mítica coreografía del videoclip, aunque Roberto Leal no tardó en puntualizar con humor la fina línea entre bailar como Michael Jackson… o como Chiquito de la Calzada.

La broma hizo aflorar un recuerdo de infancia que Dani no dudó en compartir en Pasapalabra. El actor contó cómo preparó esta canción para una función del colegio, ensayando a conciencia el baile. Sin embargo, lo que ocurrió sobre el escenario fue muy distinto a lo esperado, convirtiendo la anécdota en un recuerdo imborrable que arrancó carcajadas en el plató.