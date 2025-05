“Parece queso, pero no lo es”: cómo detectar el falso queso que venden en el supermercado

Y ahora Sonsoles mostró cómo algunos productos etiquetados como queso no lo son. Se trata de preparados con grasa vegetal que imitan la textura y el sabor del queso real.

El experto explicó que, si al calentarlo no se funde y queda como plástico, no es auténtico. La clave está en leer la etiqueta y evitar los que no mencionan leche entre los primeros ingredientes.