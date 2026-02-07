Paloma García-Pelayo desvela la dura recuperación de Sara Carbonero en un emotivo testimonio televisivo

En Y ahora Sonsoles, Paloma García-Pelayo analizó el mensaje publicado por Sara Carbonero con motivo de su cumpleaños, en el que la periodista relató su evolución tras once días ingresada por un fuerte dolor abdominal que derivó en una intervención urgente. “Ha sido duro”, escribió Carbonero, admitiendo que ahora empieza a ver “rayitos de sol entre tanto nubarrón”.

García-Pelayo destacó que “aunque ya no duele, lo ha pasado muy mal”, subrayando el impacto emocional del proceso y el apoyo constante de su entorno. Carbonero continúa recuperándose en Madrid junto a su familia y su pareja, Jota Cabrera, tras un inicio de año especialmente difícil.