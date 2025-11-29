Publicidad
Y ahora Sonsoles
El padre de la exnovia de Ábalos habla tras acompañarlo a prisión: “José está más solo que nunca”
En Y Ahora Sonsoles, el padre de la exnovia de Ábalos comparte detalles sobre el difícil momento que vive el exministro tras ingresar en prisión y su situación personal.
El programa reveló el testimonio del padre de la exnovia de Ábalos, quien lo acompañó en su traslado a prisión. Según sus palabras, el exministro atraviesa una etapa marcada por la soledad.
La conversación dejó entrever la preocupación por el estado anímico de Ábalos y la falta de apoyos en su entorno más cercano, un aspecto que añade tensión a su situación judicial.