El padre de la exnovia de Ábalos habla tras acompañarlo a prisión: “José está más solo que nunca”

El programa reveló el testimonio del padre de la exnovia de Ábalos, quien lo acompañó en su traslado a prisión. Según sus palabras, el exministro atraviesa una etapa marcada por la soledad.

La conversación dejó entrever la preocupación por el estado anímico de Ábalos y la falta de apoyos en su entorno más cercano, un aspecto que añade tensión a su situación judicial.