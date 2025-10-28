Pablo Motos celebra los 3.000 programas de El Hormiguero: “Gracias por acompañarme en este viaje inolvidable

Pablo Motos ha iniciado el programa con unas palabras cargadas de emoción para celebrar los 3.000 programas de El Hormiguero. El presentador ha recordado los inicios del formato y cómo su salto a la televisión marcó un antes y un después en su carrera profesional.

Durante su intervención, Motos ha mostrado su primer sketch, una pieza con crítica social que reflejaba su forma de entender la vida. El valenciano ha agradecido al público por acompañarle durante dos décadas en lo que ha definido como “el viaje profesional más hermoso” de su vida.