Pablo López revela la historia detrás de una de las canciones más emotivas de Malú

Durante una gala de La Voz, Pablo López compartió cómo escribió ‘Vuelvo a verte’ desde la emoción de imaginar a Malú cantando una canción suya. “Estaba tumbado en la cama de un piso de estudiantes en Granada”, recordó el artista.

Malú y Pablo revivieron ese momento en el plató, tras la actuación de Victoria, quien cumplió su sueño al cantar junto a ellos. La complicidad entre los coaches emocionó al público y a sus compañeros.