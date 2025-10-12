Publicidad
La Voz
Pablo López revela la historia detrás de una de las canciones más emotivas de Malú
La Voz vivió una noche de emociones con la interpretación de ‘Vuelvo a verte’, tema que une a Pablo López y Malú desde sus inicios como artistas.
Durante una gala de La Voz, Pablo López compartió cómo escribió ‘Vuelvo a verte’ desde la emoción de imaginar a Malú cantando una canción suya. “Estaba tumbado en la cama de un piso de estudiantes en Granada”, recordó el artista.
Malú y Pablo revivieron ese momento en el plató, tras la actuación de Victoria, quien cumplió su sueño al cantar junto a ellos. La complicidad entre los coaches emocionó al público y a sus compañeros.