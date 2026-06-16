Pablo Chiapella cuenta en El Hormiguero que le robaron la ropa al salir de la playa en Formentera

Durante su visita al programa junto a JJ Vaquero, Pablo Chiapella compartió algunas anécdotas relacionadas con sus rodajes y también con su vida personal. Entre ellas destacó una historia ocurrida en una playa de Formentera mientras disfrutaba de una jornada de descanso con su pareja.

El intérprete explicó que decidió bañarse sin ropa y dejar sus pertenencias en la orilla confiando en que no habría problemas. Sin embargo, al salir del agua descubrió que le habían sustraído la ropa y los objetos personales, una situación que le obligó a recurrir a otra persona para conseguir unos pantalones, según contaba entre risas en El Hormiguero.

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