Pasapalabra
Pablo Carbonell descubre un vínculo inesperado con Francisco: su padre fue su profesor en Cádiz
El concursante ha revelado, antes de empezar su Rosco, que su padre dio clase a Pablo Carbonell hace décadas, una casualidad que el cantante ha recordado con enorme cariño.
Francisco ha sorprendido al revelar que su padre fue maestro de Pablo Carbonell tanto en el colegio como en clases particulares. Ninguno de los dos sabía de este vínculo hasta que comenzaron a charlar en Pasapalabra.
Pablo ha recordado que iba a su casa siendo apenas un niño y que debía de tener unos cuatro años cuando lo conoció. El cantante ha hablado con afecto de Don Francisco, destacando lo maravilloso que le parecía como profesor.