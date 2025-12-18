Publicidad
El Hormiguero
Vestido de luz: la deslumbrante obra de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero
Una creación lumínica única que homenajea los icónicos estilismos de Nochevieja de Pedroche y muestra el potencial artístico del Light Painting.
Frodo DKL, referente internacional en Light Painting, transformó el plató de El Hormiguero con un vestido de luz diseñado para Cristina Pedroche. El artista asturiano, premiado en múltiples ocasiones, demostró cómo esta técnica convierte el movimiento luminoso en una pieza visual irrepetible mediante largas exposiciones fotográficas.
Tras la actuación, elaboró un Christmas navideño junto a Marron, Pablo, Cristina y el público. La sesión permitió apreciar cómo la cámara registra trazos de linternas, LEDs o tubos de luz mientras el fondo permanece en penumbra, enfatizando el carácter artesanal y efímero de cada composición.