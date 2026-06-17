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UNA NUEVA VIDA
Orhan da un giro a su vida y se instala con Gülgün lo que abre una posible reconciliación
Tras el escándalo de Betül, Orhan abandona la mansión Korhan y se refugia en casa de su exmujer, donde ambos empiezan a reconstruir su relación con humor, sinceridad y nuevas promesas de futuro.
Después de que las mentiras de Betül salieran a la luz y provocaran su expulsión de la mansión, Orhan decide dar un paso definitivo y dejar atrás una etapa marcada por el conflicto. El empresario inicia así una nueva vida lejos del entorno Korhan.
Ya instalado en casa de Gülgün, la convivencia comienza entre bromas y complicidad. Sin embargo, también hay momentos de emoción y gratitud, con ambos hablando de su pasado y de la necesidad de empezar a pensar en su propia felicidad.
Durante la conversación, también reflexionan sobre Ferit y acuerdan protegerlo de los errores del pasado. Por primera vez, Orhan parece dispuesto a empezar de nuevo junto a Gülgün en Una nueva vida.
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