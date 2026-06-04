Nuria se planta en ¡Salta! y se emociona tras conquistar 20.000 euros

Su paso por ¡Salta! dejó una de las historias más emotivas de la temporada. Nuria alcanzó la última ronda tras asumir el control del puente cuando todavía quedaba gran parte del recorrido y logró asegurar un premio de 20.000 euros después de arriesgar con éxito en dos respuestas decisivas.

La concursante optó por plantarse al no tener claras las siguientes opciones y anunció que dedicará el dinero a impulsar una residencia para personas mayores en el pueblo palentino de sus padres, con el objetivo de evitar que tengan que abandonar su entorno en la última etapa de sus vidas.

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