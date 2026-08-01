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Jimeno

Y AHORA SONSOLES

Niños, piscinas y el mito del círculo rojo: las confesiones sin filtros que desatan las carcajadas

Antonio Jimeno visita un campamento para preguntar a los niños si alguna vez han hecho pis en la piscina, provocando respuestas espontáneas, sorprendentes y llenas de humor.

Sara Sanz Navarro
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Antonio Jimeno planteó a los pequeños una pregunta comprometedora: si alguna vez habían hecho pis en la piscina. Algunos rechazaron tajantemente esta conducta, mientras otro aseguró: “Si no te aguantas, sigues siendo un guarro, pero un guarro inocente”.

La sección de Y ahora Sonsoles también desmontó con humor el supuesto círculo rojo que delataría a quien orina en el agua. Uno de los niños confesó sin pudor: “Eso es mentira porque yo me he hinchado a mear y no sale nada”.

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