Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Niños, piscinas y el mito del círculo rojo: las confesiones sin filtros que desatan las carcajadas
Antonio Jimeno visita un campamento para preguntar a los niños si alguna vez han hecho pis en la piscina, provocando respuestas espontáneas, sorprendentes y llenas de humor.
Antonio Jimeno planteó a los pequeños una pregunta comprometedora: si alguna vez habían hecho pis en la piscina. Algunos rechazaron tajantemente esta conducta, mientras otro aseguró: “Si no te aguantas, sigues siendo un guarro, pero un guarro inocente”.
La sección de Y ahora Sonsoles también desmontó con humor el supuesto círculo rojo que delataría a quien orina en el agua. Uno de los niños confesó sin pudor: “Eso es mentira porque yo me he hinchado a mear y no sale nada”.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas