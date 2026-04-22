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SUEÑOS DE LIBERTAD
Nieves da un ultimátum a Pablo
La tensión crece en la casa familiar cuando Nieves exige a Pablo que se marche en cuestión de días, pero su negativa desata un nuevo enfrentamiento cargado de reproches.
La situación en Sueños de libertad se vuelve insostenible cuando Nieves pide a Pablo que abandone el hogar familiar en un plazo muy corto.
Lejos de aceptar la decisión, Pablo se niega a marcharse, lo que intensifica el conflicto y deja en el aire el futuro de ambos dentro de la familia.