Neus Sanz y los concursantes de Pasapalabra homenajean a sus mascotas

La prueba de Palabras Cruzadas estuvo centrada en términos relacionados con los perros, permitiendo que los dos equipos completaran los paneles y demostraran sus conocimientos sobre estos animales.

Tras la participación de Neus Sanz, que reveló el nombre de su perra, la conversación derivó en un homenaje espontáneo a las mascotas. Invitados y concursantes compartieron detalles sobre sus perros, incluyendo nombres, cantidad e incluso algunas razas en Pasapalabra.

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