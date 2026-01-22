Un músico con “oído relativo” asombra a Carmen Machi y Paco León en El Hormiguero

La visita de Carmen Machi y Paco León a El Hormiguero se caracterizó por la complicidad y el humor entre los protagonistas, que compartieron anécdotas personales y profesionales en un ambiente distendido.

Al cierre de la entrevista, Marron presentó a Alberto de Paz, un músico capaz de reproducir al piano cualquier banda sonora con su oído relativo, dejando boquiabiertos a los invitados y al público.