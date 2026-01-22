Antena3
¡Un talento sobrenatural! Alberto de Paz deja boquiabiertos a Carmen Machi y Paco León con su oído relativo

El Hormiguero

Un músico con “oído relativo” asombra a Carmen Machi y Paco León en El Hormiguero

Un talento musical inesperado captó la atención de los actores invitados, que vivieron un momento sorprendente tras una demostración pianística fuera de lo común.

La visita de Carmen Machi y Paco León a El Hormiguero se caracterizó por la complicidad y el humor entre los protagonistas, que compartieron anécdotas personales y profesionales en un ambiente distendido.

Al cierre de la entrevista, Marron presentó a Alberto de Paz, un músico capaz de reproducir al piano cualquier banda sonora con su oído relativo, dejando boquiabiertos a los invitados y al público.

