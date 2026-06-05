Mikel López Iturriaga gana el último duelo familiar en Pasapalabra con una canción inolvidable

Después de repartirse una victoria cada uno en las anteriores entregas, Juanma y Mikel López Iturriaga afrontaron el desempate definitivo en La Pista. La prueba avanzó con máxima igualdad y numerosas dudas hasta que una pista resultó decisiva para resolver el enfrentamiento.

El momento clave llegó cuando Juanma se adelantó en el pulsador, pero confundió la canción al responder La chica ye-yé. Ese fallo abrió la puerta al triunfo de Mikel, que identificó correctamente Tómbola y cerró su paso por Pasapalabra con una nueva victoria. Tras el desenlace, su hermano reconoció deportivamente el resultado y le felicitó por el triunfo.

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