Mika sorprende con sus confesiones más personales en televisión

En Y ahora Sonsoles, Mika habló abiertamente sobre sus experiencias y cómo ha evolucionado en la música. El cantante destacó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo.

Durante la conversación, también reveló aspectos desconocidos de su vida personal, los traumas de su infancia, ofreciendo una visión cercana que emocionó al público y reafirmó su conexión con los fans.