Mika desvela cómo superó los traumas de su infancia gracias a la música: "La cratividad es una forma de resistencia"

Y ahora Sonsoles

Mika sorprende con sus confesiones más personales en televisión

El artista internacional comparte detalles íntimos sobre su vida y su carrera durante su entrevista en Y ahora Sonsoles, dejando momentos únicos para sus seguidores.

En Y ahora Sonsoles, Mika habló abiertamente sobre sus experiencias y cómo ha evolucionado en la música. El cantante destacó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo.

Durante la conversación, también reveló aspectos desconocidos de su vida personal, los traumas de su infancia, ofreciendo una visión cercana que emocionó al público y reafirmó su conexión con los fans.

