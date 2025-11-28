Publicidad
Y ahora Sonsoles
Mika sorprende con sus confesiones más personales en televisión
El artista internacional comparte detalles íntimos sobre su vida y su carrera durante su entrevista en Y ahora Sonsoles, dejando momentos únicos para sus seguidores.
En Y ahora Sonsoles, Mika habló abiertamente sobre sus experiencias y cómo ha evolucionado en la música. El cantante destacó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo.
Durante la conversación, también reveló aspectos desconocidos de su vida personal, los traumas de su infancia, ofreciendo una visión cercana que emocionó al público y reafirmó su conexión con los fans.