Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable

En La Encrucijada, Amanda confiesa a César sus sentimientos en una escena cargada de emoción. “Nuestro bebé sigue aquí”, afirma, mostrando la fuerza de su vínculo y su esperanza, aunque el mexicano no llega a escuchar su revelación.

Este momento íntimo refleja la vulnerabilidad de ambos y anticipa un giro decisivo en la historia, donde el amor y la pérdida se entrelazan en una trama cada vez más intensa.