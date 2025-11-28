Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable

La Encrucijada

Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable

La protagonista abre su corazón y comparte una revelación que marca un antes y un después en la trama de La Encrucijada, dejando claro que su bebé sigue presente.

Julián López
Publicado:

En La Encrucijada, Amanda confiesa a César sus sentimientos en una escena cargada de emoción. “Nuestro bebé sigue aquí”, afirma, mostrando la fuerza de su vínculo y su esperanza, aunque el mexicano no llega a escuchar su revelación.

Este momento íntimo refleja la vulnerabilidad de ambos y anticipa un giro decisivo en la historia, donde el amor y la pérdida se entrelazan en una trama cada vez más intensa.

Antena 3» Vídeos