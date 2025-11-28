Tamara Gorro responde a los elogios de Ezequiel Garay con una declaración sincera

En Y ahora Sonsoles, Tamara Gorro reaccionó a las palabras de Ezequiel Garay y explicó el motivo de su cariño hacia él. “Lo amo como persona, no porque es el padre de mis hijos”, afirmó.

La influencer insistió en que su relación actual se basa en respeto y afecto, dejando claro que ambos priorizan la estabilidad familiar por encima de cualquier circunstancia.