La verdad sobre Delia y el pasado de Gabriel sacude la familia

En Sueños de libertad, Andrés confirma quién es Delia y destapa detalles ocultos sobre Gabriel, lo que provoca un giro inesperado en la trama y aumenta la tensión familiar.

El hallazgo despierta viejos rencores y pone en evidencia el odio heredado hacia Bernardo. ¿Cuánta información de valor le contará Delia a Andrés sobre su hijo?