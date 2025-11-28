Antena 3 LogoAntena3
Andrés le desvela su identidad a Delia y averigua más sobre su primo: “Gabriel heredó el odio de Bernardo”

Sueños de libertad

La verdad sobre Delia y el pasado de Gabriel sacude la familia

Andrés revela la identidad de Delia y descubre más sobre Gabriel, desatando tensiones y secretos que cambian el rumbo de la historia en Sueños de libertad.

El hallazgo despierta viejos rencores y pone en evidencia el odio heredado hacia Bernardo. ¿Cuánta información de valor le contará Delia a Andrés sobre su hijo?

