Miguel Lago estalla en Pasapalabra por su disfraz en el especial Carnaval: “Yo, por la broma, todo…”

El especial Carnaval transformó el plató de Pasapalabra en un cuento. Roberto Leal se convirtió en el Gato con Botas y dio paso a Alicia, Aladdín y Caperucita Roja, mientras Miguel Lago asumía el reto de ser Pinocho sin decir mentiras.

Entre risas, el humorista lamentó que su disfraz no le favorecía frente al del resto de invitados. Después, ya concentrado en Una de Cuatro, firmó casi un pleno: solo una mentira en 28 segundos que estuvieron a punto de ser perfectos para Alejandro.