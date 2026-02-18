Publicidad
Pasapalabra | Carnaval
Miguel Lago estalla en Pasapalabra por su disfraz en el especial Carnaval: “Yo, por la broma, todo…”
El cómico protagoniza uno de los momentos más comentados del especial Carnaval de Pasapalabra tras mostrar su indignación por el traje de Pinocho antes de rozar el pleno en Una de Cuatro.
El especial Carnaval transformó el plató de Pasapalabra en un cuento. Roberto Leal se convirtió en el Gato con Botas y dio paso a Alicia, Aladdín y Caperucita Roja, mientras Miguel Lago asumía el reto de ser Pinocho sin decir mentiras.
Entre risas, el humorista lamentó que su disfraz no le favorecía frente al del resto de invitados. Después, ya concentrado en Una de Cuatro, firmó casi un pleno: solo una mentira en 28 segundos que estuvieron a punto de ser perfectos para Alejandro.