Megan Montaner y Rodolfo Sancho revelan las claves de su inesperada atracción en la ficción

El regreso de esta intensa trama de sentimientos encontrados muestra a una mujer anclada al recuerdo de un antiguo amor de hace veinte años. Según explica la propia Megan Montaner, la llegada de un hombre que despierta en ella una atracción repentina es algo que le descoloca y que no sabe muy bien si quiere saber a dónde le puede llevar.

Por su parte, Rodolfo Sancho destaca la conexión natural que surge entre ambos protagonistas, asegurando que aunque no quieran, congenian. Esta evolución emocional es uno de los ejes fundamentales de Entre tierras, donde la resistencia al cambio y la fuerza de los nuevos comienzos marcan el destino de sus intérpretes en cada episodio.