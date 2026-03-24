Mask Singer desvela nuevas máscaras antes de su estreno

Mask Singer calienta motores con el adelanto de algunas de las máscaras que formarán parte de la nueva temporada. El formato vuelve a apostar por disfraces llamativos y creativos que esconden a rostros conocidos dispuestos a mantener el anonimato.

El avance refuerza una de las claves del programa: el juego entre espectáculo y secreto. Con nuevas identidades aún sin revelar, la expectación crece mientras el público intenta anticipar quién se oculta tras cada máscara.