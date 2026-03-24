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MASK SINGER
Mask Singer desvela nuevas máscaras antes de su estreno
El programa de Antena 3 anticipa parte de su nueva colección de disfraces, reforzando el misterio y la expectación en torno a los famosos que competirán ocultos bajo elaboradas identidades.
Mask Singer calienta motores con el adelanto de algunas de las máscaras que formarán parte de la nueva temporada. El formato vuelve a apostar por disfraces llamativos y creativos que esconden a rostros conocidos dispuestos a mantener el anonimato.
El avance refuerza una de las claves del programa: el juego entre espectáculo y secreto. Con nuevas identidades aún sin revelar, la expectación crece mientras el público intenta anticipar quién se oculta tras cada máscara.