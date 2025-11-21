Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Carmen Thyssen zanja el debate sobre su título nobiliario: "¡Qué tontería!"
La coleccionista de arte descarta renunciar al título de baronesa, recordando su matrimonio con el barón Thyssen y reivindicando su derecho a conservarlo tras su fallecimiento.
Carmen Thyssen ha aclarado en Y ahora Sonsoles que no tiene intención de dejar de usar el título de baronesa. "Soy viuda del barón y lo seré toda la vida", afirmó con rotundidad.
La baronesa respondió así a los rumores sobre una posible renuncia a su título nobiliario. Aseguró que sería absurdo desvincularse de algo que ha formado parte de su identidad durante años.