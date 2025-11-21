Marta Sánchez y su peor experiencia vital: "Me despedí rezando"

Marta Sánchez confesó que una de las peores experiencias de su vida fue un vuelo en el que temió por su vida. “Me despedí rezando”, relató en El Hormiguero.

La artista explicó que vivió minutos de auténtico pánico y que pensó que no saldría con vida. Reconoció que desde entonces siente más respeto al volar y lo evita cuando puede.