LA ENCRUCIJADA
Emilio rompe su silencio y hunde a Carmen: "Fui yo quien mató a nuestro hijo"
La confesión de Emilio sobre la muerte de su hijo cambia por completo la historia en Encrucijada y deja su relación con Carmen totalmente rota y sin vuelta atrás.
Emilio admite que fue él quien mató a su hijo, revelando un secreto que había guardado durante años. La confesión destroza a Carmen y rompe el vínculo entre ambos.
El personaje, hasta ahora en silencio, desvela la verdad en un momento clave de la trama, generando un giro dramático que transforma el rumbo de La Encrucijada.