El giro alemán a las tortillas: la receta fácil que triunfa en la cocina de Arguiñano

La receta combina huevos, salchichas, queso rallado y cebolla pochada. Arguiñano sugiere cocinar la mezcla en la sartén como una tortilla francesa, pero con el relleno ya incorporado.

El cocinero destaca su textura jugosa y su sencillez, ideal para quienes buscan platos con pocos ingredientes y resultado asegurado. Perfecta para variar la clásica tortilla española.