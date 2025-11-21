Publicidad
COCINA ABIERTA
El giro alemán a las tortillas: la receta fácil que triunfa en la cocina de Arguiñano
Karlos Arguiñano prepara unas tortillas con salchicha y queso típicas de Alemania, una opción sencilla y sabrosa para comidas o cenas rápidas sin renunciar al sabor.
La receta combina huevos, salchichas, queso rallado y cebolla pochada. Arguiñano sugiere cocinar la mezcla en la sartén como una tortilla francesa, pero con el relleno ya incorporado.
El cocinero destaca su textura jugosa y su sencillez, ideal para quienes buscan platos con pocos ingredientes y resultado asegurado. Perfecta para variar la clásica tortilla española.