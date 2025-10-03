Marta rompe su silencio: revela a Andrés el oscuro secreto de Fina y Santiago

En Sueños de libertad, Andrés encuentra a Marta completamente hundida tras la marcha de Fina. Entre lágrimas, la joven le confiesa que su amada se marchó porque quería protegerla, tras un episodio que cambió sus vidas para siempre.

Marta le revela que Fina mató a Santiago para salvarlas y que Pelayo colaboró en ocultar el cuerpo. Con la verdad sobre la mesa, Andrés queda sin palabras ante la confesión.