Marta y Cloe sellan su adiós tras una cita marcada por verdades incómodas

La última cita entre Marta y Cloe deja al descubierto todo lo que ambas han evitado decir durante semanas. Entre confesiones dolorosas y momentos de cercanía, la tensión emocional acaba imponiéndose.

Aunque los sentimientos siguen presentes, la conversación evidencia que sus caminos ya no coinciden. El encuentro termina con una despedida definitiva que marca un antes y un después en su historia.