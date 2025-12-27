Marta busca la ayuda de Cloe para salvar a su hermano en un momento decisivo

En Sueños de libertad, Marta se enfrenta a una situación límite y le dice a Cloe: “¿Puedo pedirte un favor?”. Su objetivo es claro: ayudar a su hermano Andrés en un momento crucial que pondrá a prueba su lealtad y valentía.

Este giro añade tensión a la trama y anticipa conflictos que podrían alterar las relaciones entre los protagonistas. La petición de Marta a Cloe promete emociones intensas y decisiones que marcarán el futuro en Sueños de libertad.