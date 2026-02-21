Marisol irrumpe en un tenso reencuentro que deja a Pablo contra las cuerdas

La visita repentina de Marisol desconcierta a toda la familia Salazar. Con la excusa de ver a una prima, la antigua secretaria de Pablo aparece en Toledo decidida a recuperar lo que un día tuvo con él. La escena se complica cuando Pablo llega a su casa y encuentra a Marisol sentada junto a Nieves, que desconoce la verdadera relación entre ambos.

El ambiente se vuelve aún más tenso cuando Nieves confiesa que “quería asegurarme de que dejaba a Miguel en paz”, mientras Marisol aclara que Miguel “no es el motivo por el que está aquí”. La situación deja a Pablo sin palabras en un momento clave de Sueños de libertad, donde su pasado amenaza con salir a la luz.