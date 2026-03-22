María José Campanario rompe a llorar ante el inesperado detalle de Eva Soriano que la ha dejado sin palabras

La intensidad de la competición ha dado paso a una de las escenas más humanas de la edición, donde la complicidad femenina ha sido la absoluta protagonista. Entre lágrimas de gratitud, la odontóloga ha confesado que estoy muy emocionada tras el generoso comportamiento de su compañera.

Este conmovedor encuentro en El Desafío demuestra la unión que existe entre los participantes más allá de la rivalidad por los puntos. El gesto de la humorista madrileña ha servido para arropar a una conmovida María José Campanario en su momento de mayor vulnerabilidad.