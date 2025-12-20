Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Padres ciegos

Y ahora Sonsoles

María creció con dos padres ciegos y comparte el deseo más emotivo de su infancia

María relata cómo fue crecer en una familia con dos padres ciegos y confiesa el primer deseo que tuvo: que su padre pudiera ver el rostro de su hija al nacer.

En el programa Y ahora Sonsoles, María cuenta su experiencia en una familia única, marcada por la discapacidad visual de sus padres. Su historia refleja amor, superación y momentos inolvidables.

Entre sus recuerdos más emotivos, destaca el deseo que la acompañó desde niña: que su padre pudiera ver el rostro de su hija. Una confesión que conmueve y pone en valor la fuerza de los lazos familiares.

Antena 3» Vídeos