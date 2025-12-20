La emoción y potencia de Malú conquistan al público con una actuación que conmueve

En La Voz, Malú se entrega por completo en una actuación que combina potencia vocal y emoción pura. Su interpretación logra conmover a todos, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la gala.

La artista reafirma su talento y conexión con el público, dejando claro que cada intento sobre el escenario es una oportunidad para transmitir verdad y pasión. Una actuación que no pasó desapercibida.