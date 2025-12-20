Publicidad
La Voz
La emoción y potencia de Malú conquistan al público con una actuación que conmueve
Malú vuelve a brillar con una interpretación cargada de fuerza y sentimiento, dejando al público sin palabras y demostrando por qué sigue siendo una de las artistas más admiradas del panorama musical.
En La Voz, Malú se entrega por completo en una actuación que combina potencia vocal y emoción pura. Su interpretación logra conmover a todos, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la gala.
La artista reafirma su talento y conexión con el público, dejando claro que cada intento sobre el escenario es una oportunidad para transmitir verdad y pasión. Una actuación que no pasó desapercibida.