Cómo preparar crema de mejillones con azafrán: receta fácil y llena de sabor

En el programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef presenta una crema de mejillones con azafrán, perfecta para quienes buscan un plato cálido y lleno de matices. La receta destaca por su sencillez y sabor.

Con ingredientes básicos y el toque especial del azafrán, esta crema se convierte en una opción ideal para disfrutar en familia. Una propuesta que demuestra cómo la cocina casera puede ser sofisticada y deliciosa.