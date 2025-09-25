Publicidad
Pasapalabra
Una canción despierta la nostalgia de Roberto Leal por Aitana en Pasapalabra
El presentador ha recordado los inicios de Aitana al sonar 'Chandelier' en La Pista, tema que la cantante interpretó en su edición del talent musical con el que saltó a la fama.
Durante La Pista de Pasapalabra, Roberto Leal ha comentado que 'Chandelier' le recuerda a Aitana, por su interpretación en Operación Triunfo. El tema de Sia ha sido el que ha sonado en el duelo entre Manu y Rosa.
El presentador ha compartido su emoción al recordar cómo vivió una de las primeras actuaciones de Aitana ante el gran público. El momento ha generado complicidad con los invitados del programa.