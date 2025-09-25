Una canción despierta la nostalgia de Roberto Leal por Aitana en Pasapalabra

Durante La Pista de Pasapalabra, Roberto Leal ha comentado que 'Chandelier' le recuerda a Aitana, por su interpretación en Operación Triunfo. El tema de Sia ha sido el que ha sonado en el duelo entre Manu y Rosa.

El presentador ha compartido su emoción al recordar cómo vivió una de las primeras actuaciones de Aitana ante el gran público. El momento ha generado complicidad con los invitados del programa.