Publicidad
EL HORMIGUERO
Julio Peña revela entre risas cómo logró el carné de conducir tras varios intentos fallidos
El actor visita El Hormiguero junto a Alejandro Amenábar para hablar de su nueva película y confiesa las dificultades que tuvo hasta aprobar el carné de conducir.
Durante la promoción de El Cautivo, Julio Peña contó en El Hormiguero que no todo ha sido sencillo en esta etapa. Entre el rodaje y la presión profesional, también tuvo que enfrentarse a los nervios de los exámenes de conducir.
El actor reconoció que aprobó en su quinto intento, recordando con humor que en el cuarto sufrió un bloqueo total. Una confesión que arrancó sonrisas y mostró su lado más cercano.