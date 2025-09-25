Alejandro Amenábar revela en El Hormiguero el secreto de su trabajo: “Me gusta que me desafíen”

Alejandro Amenábar visitó El Hormiguero junto a Julio Peña en una entrevista cargada de complicidad y reflexiones. El director aseguró que se considera “muy bueno” y destacó que disfruta rodearse de personas que le aporten nuevos enfoques.

El cineasta también habló del proceso creativo de sus películas. Aunque muchos piensen que la edición es un reto, Amenábar confesó que es la parte que más le gusta y donde se siente más libre.