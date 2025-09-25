Publicidad
EL HORMIGUERO
Alejandro Amenábar revela en El Hormiguero el secreto de su trabajo: “Me gusta que me desafíen”
El cineasta compartió con Pablo Motos cómo afronta los rodajes, la importancia de sus compañeros de trabajo y el momento más complejo de crear una película.
Alejandro Amenábar visitó El Hormiguero junto a Julio Peña en una entrevista cargada de complicidad y reflexiones. El director aseguró que se considera “muy bueno” y destacó que disfruta rodearse de personas que le aporten nuevos enfoques.
El cineasta también habló del proceso creativo de sus películas. Aunque muchos piensen que la edición es un reto, Amenábar confesó que es la parte que más le gusta y donde se siente más libre.