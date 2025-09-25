Sonia eligió cortar la relación con su madre para ser libre: "Hoy vivo en paz"

Desde pequeña, Sonia sintió que sus necesidades quedaban en segundo plano frente a las de su madre. Durante años buscó reconocimiento, pero solo recibió críticas y exigencias que marcaron su relación.

Tras independizarse y asumir que nada cambiaría, optó por el contacto cero. Hoy asegura en Y ahora Sonsoles que esa distancia la ha liberado y que, sin rencor, vive en paz consigo misma.