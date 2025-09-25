Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Sonia eligió cortar la relación con su madre para ser libre: "Hoy vivo en paz"
A los 47 años, Sonia decidió cortar la relación con su madre tras una vida marcada por el dolor. Explica cómo esa decisión le dio paz y libertad personal.
Desde pequeña, Sonia sintió que sus necesidades quedaban en segundo plano frente a las de su madre. Durante años buscó reconocimiento, pero solo recibió críticas y exigencias que marcaron su relación.
Tras independizarse y asumir que nada cambiaría, optó por el contacto cero. Hoy asegura en Y ahora Sonsoles que esa distancia la ha liberado y que, sin rencor, vive en paz consigo misma.