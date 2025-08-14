Publicidad
Pasapalabra
Manu sorprende en Pasapalabra con una promesa que emociona a sus compañeros
Durante su tercer programa, Isabel Moreno reveló la divertida promesa de Manu: si gana el día de hoy, invitará a sus compañeros de equipo a un viaje juntos.
En el arranque del programa, Isabel Moreno compartió con Roberto Leal su entusiasmo por la promesa de Manu, veterano concursante de Pasapalabra. Según contó, si ganaba la jornada, se irían de viaje.
Manu confirmó la propuesta y Alfred García no dudó en aportar ideas sobre posibles destinos. Entre bromas y sonrisas, el momento generó expectación entre todos los presentes en el plató.