Manu sorprende en Pasapalabra con una promesa que emociona a sus compañeros

En el arranque del programa, Isabel Moreno compartió con Roberto Leal su entusiasmo por la promesa de Manu, veterano concursante de Pasapalabra. Según contó, si ganaba la jornada, se irían de viaje.

Manu confirmó la propuesta y Alfred García no dudó en aportar ideas sobre posibles destinos. Entre bromas y sonrisas, el momento generó expectación entre todos los presentes en el plató.