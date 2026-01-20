Eliminan digitalmente a Timothy Busfield de su próxima película tras las acusaciones de abuso sexual infantil

Timothy Busfield, actor de El ala oeste de la Casa Blanca, fue acusado de abuso sexual infantil a principios de enero. Poco después, se entregó a la policía y permanece bajo custodia sin fianza hasta la fecha.

Mientras espera la audiencia de prisión preventiva, el intérprete habría sido eliminado digitalmente de su próxima película. Se trata de la comedia romántica producida por Amazon MGM Studios You Deserve Each Other, la cual ya había terminado de rodar.

La cinta es una adaptación de la novela homónima de Sarah Hogle y cuenta con estrellas de la talla de Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Justin Long (Jeepers Creepers) o Meghann Fahy (Sirens).

Melissa Gilbert y Timothy Busfield | Cordon Press

Busfield interpretaba al padre de Fahy y, a pesar de que el actor mantiene su inocencia, el estudio ha optado por emplear la tecnología para eliminar su participación en la cinta; según ha informado Deadline.

Una acción que recuerda al borrado digital de Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo, cuando vieron la luz las primeras acusaciones contra el protagonista de House of Cards.

Si bien Busfield se mantiene a la espera y los abogados han argumentado que los padres denunciantes de las presuntas víctimas tienen un pasado fraudulento, la mujer del actor, Melissa Gilbert, sí ha roto su silencio y ha ha pedido al juez protección para su marido.

Sea como sea, su audiencia sobre la libertad condicional se celebrará muy pronto: Un primer paso en un proceso judicial que apunta a dilatarse en el tiempo.