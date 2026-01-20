Publicidad
Sueños de libertad
Andrés, a punto de descubrir el gran secreto de Gabriel
Andrés comienza a sospechar de los movimientos de Gabriel. El misterio en torno a su doble vida está a punto de salir a la luz.
Gabriel se muestra cada vez más nervioso, y Andrés empieza a atar cabos sobre su comportamiento. Las pistas lo acercan peligrosamente a su secreto mejor guardado.
El capítulo deja ver que la verdad podría explotar en cualquier momento, lo que tendría consecuencias imprevisibles para ambos personajes y su entorno en Sueños de libertad.