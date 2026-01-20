Andrés, a punto de descubrir el gran secreto de Gabriel

Antena3
Capítulo 479 de Sueños de libertad; 19 de enero: Andrés, a punto de descubrir la doble vida de Gabriel

Andrés comienza a sospechar de los movimientos de Gabriel. El misterio en torno a su doble vida está a punto de salir a la luz.

Patri Bea
Gabriel se muestra cada vez más nervioso, y Andrés empieza a atar cabos sobre su comportamiento. Las pistas lo acercan peligrosamente a su secreto mejor guardado.

El capítulo deja ver que la verdad podría explotar en cualquier momento, lo que tendría consecuencias imprevisibles para ambos personajes y su entorno en Sueños de libertad.

