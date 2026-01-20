Precaución con los ríos, el viento y el oleaje en el este del país: César Gonzalo avisa del temporal que deja Harry

La borrasca Harry nos dejará un día complicado en el este del país. Preocupan especialmente los ríos de Girona y del norte de Barcelona, al ver incrementado su caudal por las incesantes lluvias de la madrugada. En estos puntos durante la mañana seguirá lloviendo con fuerza, así que el mejor consejo es alejarse de cauces y en la medida de lo posible evitar desplazamientos innecesarios.

Borrasca Harry

También preocupa el fuerte oleaje en las costas del Mediterráneo, que salvo en Andalucía, obliga activar el aviso de nivel naranja por olas que puedan superar los 6 metros de altura. Que puntualmente, en el litoral catalán, podrán rozar los 8 m. Otra consecuencia de 'Harry' es el fuerte viento, se prevén rachas de más de 70 km/h. Además, las lluvias caen con fuerza en el Archipiélago Balear y durante la tarde se extenderán a la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón. Asimismo, este martes llega un frente atlántico que dejará fuerte oleaje y lluvias débiles en el Galicia, Asturias y a última hora León. En cambio, en el resto del país, salvo en Castilla y León predominarán los grandes claros.

Cambia el tiempo

A partir de mañana las lluvias cambian de lugar. La borrasca mediterránea se irá debilitando y alejando, por tanto, las lluvias el viento y oleaje irán remitiendo en el este. En sur lugar el protagonismo lo tomarán de nuevo los frentes atlánticos. Durante el miércoles desde el oeste las lluvias irán avanzando, para abarcar casi toda la península. Las temperaturas tenderán a subir, pero aún así veremos nevadas. Mañana se quedarán en zonas de montaña a partir de los 1.300 metros. Durante el jueves estas precipitaciones remitirán, pero será breve.

Frentes atlánticos

Un nuevo frente más activo vendrá cargado con más precipitaciones y, además, de nuevo frío. Por tanto, la nieve aparecerá en cotas bajas. Tanto es así que durante la noche del viernes al sábado la nieve podría aparecer no solo en la mitad norte, también, aunque de forma débil en capitales de centro.

