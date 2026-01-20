Publicidad
Sueños de libertad
La verdad sobre Mabel sacude a Nieves y Pablo: su hija no estudia, vive con su novio
Nieves y Pablo descubren que Mabel les ha mentido. Su hija dejó los estudios y mantiene una relación en secreto fuera de casa.
Nieves y Pablo se enfrentan a una dura revelación: Mabel no solo abandonó la universidad sin avisar, sino que también se fue a vivir con su novio.
Este descubrimiento rompe la imagen ideal que tenían de su hija. El engaño deja a ambos conmocionados y pone en tensión la estabilidad familiar en Sueños de libertad.