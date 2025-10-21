Manu y Rosa se enfrentan a un histórico bote de 2.272.000 euros en Pasapalabra

Pasapalabra ha vivido uno de sus momentos más intensos con Manu y Rosa disputando un bote histórico de 2.272.000 euros, la misma cifra que conquistó Rafa Castaño. Ningún participante ha logrado completar el rosco desde Óscar Díaz, hace ya 363 programas.

El enfrentamiento ha estado lleno de tensión y estrategia. Manu partía con una ventaja de 17 segundos sobre Rosa y ha demostrado seguridad en cada palabra. Ambos han mantenido la emoción hasta el final, pero un fallo ha frenado a la coruñesa y toda la atención se ha centrado en el madrileño. ¿Habrá logrado igualar la gesta de Rafa Castaño?