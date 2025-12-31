Antena3
Una canción para expertos en Navidad y con mucha nostalgia para Roberto Leal: “Remueve muchas cosas”

Manu y Rosa se enfrentan a un clásico navideño en La Pista que sorprende por su dificultad

El concurso revive la nostalgia con un himno de Navidad que desconcertó a concursantes e invitados antes de que Rosa lograra dar con la respuesta correcta.

Alberto Mendo
Pasapalabra se llenó de espíritu navideño con la canción 'Vuelve a casa por Navidad', que nadie reconoció al inicio pese a su famoso estribillo.

Tras varias pistas y la ayuda de Roberto Leal, Rosa consiguió acertar, poniendo fin a un duelo que arrancó con humor y terminó con emoción en el plató.

