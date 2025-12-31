Publicidad
Manu y Rosa se enfrentan a un clásico navideño en La Pista que sorprende por su dificultad
El concurso revive la nostalgia con un himno de Navidad que desconcertó a concursantes e invitados antes de que Rosa lograra dar con la respuesta correcta.
Pasapalabra se llenó de espíritu navideño con la canción 'Vuelve a casa por Navidad', que nadie reconoció al inicio pese a su famoso estribillo.
Tras varias pistas y la ayuda de Roberto Leal, Rosa consiguió acertar, poniendo fin a un duelo que arrancó con humor y terminó con emoción en el plató.